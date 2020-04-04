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ТЭК 04.04.2020 17:33

Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на 9 апреля - Минэнерго Азербайджана

Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.

«Встреча перенесена на 9 апреля», - подтвердила Алиева на запрос агентства по поводу информации Reuters о том, что заседание министров стран ОПЕК+ может быть перенесено с 6-го на 8 или 9 апреля.

Reuters со ссылкой на источники в организации сообщило, что страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля. По их словам, новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля. Это даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи.

Ранее Алиева сообщила, что Азербайджан примет участие на встрече министров стран ОПЕК+, которая состоится 6 апреля в формате видео-конференции.

«Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка. На встрече планируется обсудить новую "Декларацию о сотрудничестве" и участие министров стран не-ОПЕК, не входящих в формат ОПЕК+", -сообщила Алиева.

Советник также сообщила, что данная встреча проводится по призыву Саудовской Аравии после переговоров, состоявшихся при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями на нефтяном рынке "губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии". "Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (млн баррелей)", - сказал он.

Как сообщалось, что 31 марта 2020 года истек срок подписанного 6 декабря 2019 года соглашения в рамках ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки. Это стало результатом того, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта страны-участники не достигли договоренности о параметрах будущей сделки, в то время как накануне ОПЕК после заседания рекомендовала увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн барр/сут.

Кроме того, Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи, - Россией - удвоила ставки, согласовав со странами ОПЕК дополнительное снижение на 1,5 млн барр./сут. на весь 2020 год.

Ранее глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева сообщила, что Азербайджан выступал за продление сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи до конца 2020 года с дополнительным сокращением на 1,5 млн баррелей в сутки.

Следующее заседание ОПЕК было запланировано на июнь.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК+, ВСТРЕЧА, СРОКИ


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