Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран

Коронавирус бы завезен в Россию из 73 стран, в первую очередь, из Италии, Испании, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в субботу.
По ее словам, лидером по числу заболевших на сто тысяч населения стала Москва, за ней следуют Коми и Бурятия, далее - Санкт-Петербург, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пензенская область.
Больше половины заболевших коронавирусом в России заразились контактным путем - это 2 854 случаев. Еще 808 человек заразились COVID-19 за рубежом, 487 могут быть из одной или второй группы.
Голикова подчеркнула, что из 43 умерших пациентов с коронавирусом в РФ большинство - пожилые люди с хроническими заболеваниями.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга отметила, что среди заболевших коронавирусом 235 детей, из них только у 17 развилась пневмония, тяжелого течения заболевания у них нет.
Она заявила, что резких и необъяснимых вспышек в России нет ни по гриппу, ни по пневмониям, ни по ОРВИ.
По последним данным, в России насчитывается 4731 случай заболевания коронавирусом. Число выздоровевших пациентов достигло 333, от осложнений умерли 43 человека.
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