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Регион 04.04.2020 18:30

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран

Коронавирус бы завезен в Россию из 73 стран, в первую очередь, из Италии, Испании, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в субботу.

По ее словам, лидером по числу заболевших на сто тысяч населения стала Москва, за ней следуют Коми и Бурятия, далее - Санкт-Петербург, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пензенская область.

Больше половины заболевших коронавирусом в России заразились контактным путем - это 2 854 случаев. Еще 808 человек заразились COVID-19 за рубежом, 487 могут быть из одной или второй группы.

Голикова подчеркнула, что из 43 умерших пациентов с коронавирусом в РФ большинство - пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга отметила, что среди заболевших коронавирусом 235 детей, из них только у 17 развилась пневмония, тяжелого течения заболевания у них нет.

Она заявила, что резких и необъяснимых вспышек в России нет ни по гриппу, ни по пневмониям, ни по ОРВИ.

По последним данным, в России насчитывается 4731 случай заболевания коронавирусом. Число выздоровевших пациентов достигло 333, от осложнений умерли 43 человека.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]