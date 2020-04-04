Бывший футболист ФК "Барселона" Хавьер Эрнандес Креус и его супруга пожертвовали 1 млн евро для барселонской больницы на борьбу с коронавирусом.

"Нурия и я поддерживаем борьбу барселонской больницы Hospital Clinic против коронавируса. Благодаря пожертвованиям, которые она получает, она приобрело оборудование для пациентов и медиков", - написал он в Twitter.

На борьбу с коронавирусом в Испании уже пожертвовали свои личные средства Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Рафаэль Надаль, По Газоль.

В Испании от коронавируса скончались свыше 11,7 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 7 026 и достигло 124 736. Страна в настоящий момент занимает второе место в мире по числу подтвержденных заражений.