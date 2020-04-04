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Дальнее зарубежье 04.04.2020 21:00

В Португалии выявили свыше 10 тыс. заражений коронавирусом

В Минздраве Португалии сравнили борьбу с COVID-19 с забегом на длинную дистанцию, в стране более 10 тыс. подтвержденных случаев заболевания, сообщает RTP.

"Эта битва - не стометровка, это длинный марафон. Нам нужно распределять усилия... Это время балансировки между страхом и мужеством, мужеством оставаться дома, продолжать помогать другим, просить помощи, когда она нам нужна", - заявила министр здравоохранения Марта Темиду.

Она добавила, что "пока света в конце тоннеля нет".

По состоянию на субботу в стране выявлен 10524 случаев заражения коронавирусом, 266 человек скончались.

На этой неделе правительство страны продлило режим ЧС на ближайшие две недели.

Ранее в Минздраве страны заявили, что ожидают спада вспышки коронавируса к концу мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]