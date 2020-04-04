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ТЭК 04.04.2020 21:25

В Украине в ближайшие дни цены на топливо на АЗС будут снижаться – президент

В ближайшие дни цены на топливо на украинских заправочных станциях будут снижаться после переговоров правительства с владельцами и руководителями АЗС по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь в субботу на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента.

"По просьбе президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться", - говорится в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, АЗС, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]