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Дальнее зарубежье 04.04.2020 22:28

В Швейцарии подтвердилось свыше 20 тыс. случаев коронавируса, 540 человек скончались

В Швейцарии выявили 20201 случай заражения коронавирусом, скончались 540 заразившихся, сообщают в субботу европейские СМИ со ссылкой на данные Минздрава.

"Мы еще не достигли пика (заболеваемости - ИФ)", - заявил журналистам представитель ведомства Даниэль Кох.

За последние сутки в Швейцарии сделали 7 тыс. тестов на коронавирус, и у 975 человек подтвердилось заражение, отметил он.

Большинство случаев выявлено в кантоне Тичино, граничащем с Италией, за ним следует Женева. В Швейцарии среди заразившихся больше женщин, чем мужчин, однако 64% скончавшихся - мужчины.

Численность населения Швейцарии 8,5 млн человек. Из них 1,3 млн человек подали заявление на получение временного пособия по безработице в связи с кризисом.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]