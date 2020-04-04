В Швейцарии подтвердилось свыше 20 тыс. случаев коронавируса, 540 человек скончались

В Швейцарии выявили 20201 случай заражения коронавирусом, скончались 540 заразившихся, сообщают в субботу европейские СМИ со ссылкой на данные Минздрава.
"Мы еще не достигли пика (заболеваемости - ИФ)", - заявил журналистам представитель ведомства Даниэль Кох.
За последние сутки в Швейцарии сделали 7 тыс. тестов на коронавирус, и у 975 человек подтвердилось заражение, отметил он.
Большинство случаев выявлено в кантоне Тичино, граничащем с Италией, за ним следует Женева. В Швейцарии среди заразившихся больше женщин, чем мужчин, однако 64% скончавшихся - мужчины.
Численность населения Швейцарии 8,5 млн человек. Из них 1,3 млн человек подали заявление на получение временного пособия по безработице в связи с кризисом.
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