Азербайджан до 20 апреля из-за коронавируса закрывает сухопутный и воздушный доступ в страну - оперштаб

Кабинет министров Азербайджана из-за угрозы распространения коронавируса принял решение о полном приостановлении авиа, - сухопутного сообщения с 00:00 5 апреля, за исключением грузоперевозок, сообщает в субботу оперативный штаб.

"В том числе, с 00:00 5 апреля Азербайджан прекращает все авиаперелеты. Это решение будет в силе до 00:00 часов 20 апреля", - отмечает штаб.

По их данным, такое решение направлено на усиление работы по оперативному выявлению распространения коронавируса внутри страны, изоляции зараженных и выявлению их контактов и размещению последних на карантин, а также для регулирования возможностей карантинных пунктов и повышения готовности больниц внутри страны.

Как сообщалось, общее число инфицированных COVID-19 в Азербайджане составляет 521. В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 484 человека. Еще 32 человека вылечились, пятеро - скончались.