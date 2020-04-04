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Здравоохранение 04.04.2020 20:44

Азербайджан до 20 апреля из-за коронавируса закрывает сухопутный и воздушный доступ в страну - оперштаб

Кабинет министров Азербайджана из-за угрозы распространения коронавируса принял решение о полном приостановлении авиа, - сухопутного сообщения с 00:00 5 апреля, за исключением грузоперевозок, сообщает в субботу оперативный штаб.

"В том числе, с 00:00 5 апреля Азербайджан прекращает все авиаперелеты. Это решение будет в силе до 00:00 часов 20 апреля", - отмечает штаб.

По их данным, такое решение направлено на усиление работы по оперативному выявлению распространения коронавируса внутри страны, изоляции зараженных и выявлению их контактов и размещению последних на карантин, а также для регулирования возможностей карантинных пунктов и повышения готовности больниц внутри страны.

Как сообщалось, общее число инфицированных COVID-19 в Азербайджане составляет 521. В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 484 человека. Еще 32 человека вылечились, пятеро - скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦЫ, ЗАКРЫТИЕ, ШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]