В Грузии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 159 человек

В Грузии число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось до 159 человек, сообщил в субботу вечером грузинский Минздрав.
По данным ведомства, на данный момент 31 человек из общего числа подтвержденных случаев выздоровел.
Между тем, в субботу в Грузии был зафиксирован первый смертельный случай заражения коронавирусом.
По заявлению медиков, скончавшаяся 79-летняя женщина имела ряд сопутствующих тяжелых заболеваний.
Что касается людей, находящихся в карантине в связи с посещением зарубежных стран, то, как заявляют в Минздраве, их более 5,5 тысяч и за ними ведется наблюдение. Кроме этого, под стационарным наблюдением находятся свыше 340 лиц, которые будут протестированы на коронавирус.
В субботу в первой университетской клинике Тбилисского государственного медицинского университета подтвердили журналистам информацию о том, что среди последних инфицированных есть спортсмен, который перед тем, как у него появились симптомы, контактировал с многими людьми и перемещался по нескольким городам. Состояние 33-летнего спортсмена оценили как "средней тяжести", отметив, что у него есть пневмония, но не в тяжелых формах.
"Дыхательная недостаточность остро не выражена и у него нет высокой температуры. Этот человек не знает от кого заразился, нам он так сказал", - заявили в клинике, не разглашая личность спортсмена.
В Национальном центре по контролю за заболеваниями Грузии заявили журналистам, что ведется интенсивный поиск всех лиц, кто мог контактировать со спортсменом, часть уже установлена и помещена в карантин.
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