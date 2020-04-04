Общее число умерших зараженных коронавирусом во Франции составило 7560

Во Франции с начала пандемии COVID-19 умерли 7560 человек, сообщил в субботу вечером директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.
В больницах за последние сутки умер 441 инфицированный.
Из числа жертв коронавируса 5532 пациента умерли в больницах, и еще 2028 - в домах престарелых. Саломон отметил, что данные по домам престарелых пока неполные, так как в этих учреждениях до сих пор не подсчитано точное количество умерших именно от COVID-19.
Всего на сегодня с коронавирусом госпитализированы 28143 пациента, то есть на 711 больше, чем в предыдущие сутки. 6838 находятся в реанимационных отделениях. Среди пациентов реанимационных отделений 35% моложе 60 лет, 60% - от 60 до 80 лет, и 105 пациентам меньше 30 лет.
Вылечились в больницах 15438 пациентов. При этом Саломон заявил, что "десятки тысяч человек, которые оставались в городах изолированными в своем жилье, выздоровели по мере течения этой эпидемии".
Французские СМИ сообщили в субботу о начале в одной из больниц Франции эксперимента по лечению пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (жизнеугрожающим воспалительным поражением лёгких), с помощью средства на основе гемоглобина морского червя пескожила (лат. Arenicola marina), вида многощетинковых червей из семейства Arenicolidae.
Добровольцам, заразившимся COVID-19, будет введен раствор с оксигенирующими свойствами, полученный из крови Arenicola marina.
Десять пациентов, на которых будет использоваться новое средство, еще не определены.
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