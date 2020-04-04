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Дальнее зарубежье 04.04.2020 23:35

Общее число умерших зараженных коронавирусом во Франции составило 7560

Во Франции с начала пандемии COVID-19 умерли 7560 человек, сообщил в субботу вечером директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

В больницах за последние сутки умер 441 инфицированный.

Из числа жертв коронавируса 5532 пациента умерли в больницах, и еще 2028 - в домах престарелых. Саломон отметил, что данные по домам престарелых пока неполные, так как в этих учреждениях до сих пор не подсчитано точное количество умерших именно от COVID-19.

Всего на сегодня с коронавирусом госпитализированы 28143 пациента, то есть на 711 больше, чем в предыдущие сутки. 6838 находятся в реанимационных отделениях. Среди пациентов реанимационных отделений 35% моложе 60 лет, 60% - от 60 до 80 лет, и 105 пациентам меньше 30 лет.

Вылечились в больницах 15438 пациентов. При этом Саломон заявил, что "десятки тысяч человек, которые оставались в городах изолированными в своем жилье, выздоровели по мере течения этой эпидемии".

Французские СМИ сообщили в субботу о начале в одной из больниц Франции эксперимента по лечению пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (жизнеугрожающим воспалительным поражением лёгких), с помощью средства на основе гемоглобина морского червя пескожила (лат. Arenicola marina), вида многощетинковых червей из семейства Arenicolidae.

Добровольцам, заразившимся COVID-19, будет введен раствор с оксигенирующими свойствами, полученный из крови Arenicola marina.

Десять пациентов, на которых будет использоваться новое средство, еще не определены.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]