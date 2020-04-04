В Азербайджане в 2020г создадут Государственный инвестхолдинг и Строительную корпорацию

В Азербайджане в течение 2020 года будут созданы «Азербайджанская строительная корпорация» и Государственный инвестиционный холдинг.

Кабинет министров в субботу утвердил план мероприятий для оказания поддержки бизнесу и населению, пострадавшему от коронавируса COVID-19.

Согласно плану, в течение текущего года будет создана «Азербайджанская строительная корпорация». Цель ее создания является реализация стратегических проектов в секторе строительства в период постпандемии. В функции этой корпорации будут входить: реализация стратегических проектов в сфере строительства; поиск инвесторов для реализации таких проектов; выделение со стороны государства земель для реализации новых строительных проектов; реализация пилотных проектов для обеспечения мульти-функционального строительства.

Вопросом создания корпорации будут заниматься министерство экономики и министерство финансов.

Целью создания в течение 2020 года Государственного инвестиционного холдинга является обеспечение прозрачности и эффективности реализации государственной инвестиционной программы.

Вопросом создания холдинга будут заниматься министерство экономики и министерство финансов.

Кроме этого, план предусматривает создание Координационного Совета для поддержки предпринимательства в Азербайджане, а также координации между

финансовыми и прочими фондами, созданными в стране.

Помимо этого, с целью защиты бизнеса от негативного влияния коронавируса, до конца 2020 года не будет взиматься плата с предпринимателей, взявших в аренду госимущество; арендная плата с резидентов промышленных кварталов в Азербайджане.

Н.Аббасова