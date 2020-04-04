В Азербайджане в 2020г создадут Государственный инвестхолдинг и Строительную корпорацию

В Азербайджане в течение 2020 года будут созданы «Азербайджанская строительная корпорация» и Государственный инвестиционный холдинг.
Кабинет министров в субботу утвердил план мероприятий для оказания поддержки бизнесу и населению, пострадавшему от коронавируса COVID-19.
Согласно плану, в течение текущего года будет создана «Азербайджанская строительная корпорация». Цель ее создания является реализация стратегических проектов в секторе строительства в период постпандемии. В функции этой корпорации будут входить: реализация стратегических проектов в сфере строительства; поиск инвесторов для реализации таких проектов; выделение со стороны государства земель для реализации новых строительных проектов; реализация пилотных проектов для обеспечения мульти-функционального строительства.
Вопросом создания корпорации будут заниматься министерство экономики и министерство финансов.
Целью создания в течение 2020 года Государственного инвестиционного холдинга является обеспечение прозрачности и эффективности реализации государственной инвестиционной программы.
Вопросом создания холдинга будут заниматься министерство экономики и министерство финансов.
Кроме этого, план предусматривает создание Координационного Совета для поддержки предпринимательства в Азербайджане, а также координации между
финансовыми и прочими фондами, созданными в стране.
Помимо этого, с целью защиты бизнеса от негативного влияния коронавируса, до конца 2020 года не будет взиматься плата с предпринимателей, взявших в аренду госимущество; арендная плата с резидентов промышленных кварталов в Азербайджане.
Н.Аббасова
Президент Алиев назначил Саттарова членом Нацсовета телевидения и радио Азербайджана
Президент Алиев назначил Исмайлова новым главой KIVDF
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Азербайджан до 20 апреля из-за коронавируса закрывает сухопутный и воздушный доступ в страну - оперштаб
Экс-футболист "Барселоны" Хави пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Свыше 60 тыс. человек скончались от коронавируса в мире, число инфицированных более 1,1 млн
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Общее число умерших зараженных коронавирусом во Франции составило 7560
В Швейцарии подтвердилось свыше 20 тыс. случаев коронавируса, 540 человек скончались
В Грузии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 159 человек
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог