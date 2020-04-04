Банки в Азербайджане в апреле получат регулятивные каникулы из-за COVID-19

Банки в Азербайджане в течение апреля получат регулятивные каникулы на период карантинного режима из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Такая мера предусмотрена в Плане мероприятий для оказания поддержки бизнесу и населению, пострадавшему от коронавируса COVID-19, утвержденного кабинетом министров Азербайджана.

Целью предоставления таких регулятивных каникул является регулирование обязательств предпринимателей, пострадавших от коронавируса.

Кроме этого, согласно плану, министерства экономики, финансов и Центральный банк в течение апреля должны подготовить новые рамки макроэкономической политики в условиях новых экономических реалий.

Помимо этого, Центральному банку поручено в течение 2020 года расширить портфель операции по стерилизации в зависимости от монетарной ситуации; принять комплекс мер для повышения эффективности валютного режима и движения капитала и усилить надзор в этом направлении.

В Азербайджане из-за пандемии COVID-19 до 20 апреля действует специальный карантинный режим.



Н.Аббасова