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Финансы 04.04.2020 22:48

Банки в Азербайджане в апреле получат регулятивные каникулы из-за COVID-19

Банки в Азербайджане в течение апреля получат регулятивные каникулы на период карантинного режима из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Такая мера предусмотрена в Плане мероприятий для оказания поддержки бизнесу и населению, пострадавшему от коронавируса COVID-19, утвержденного кабинетом министров Азербайджана.

Целью предоставления таких регулятивных каникул является регулирование обязательств предпринимателей, пострадавших от коронавируса.

Кроме этого, согласно плану, министерства экономики, финансов и Центральный банк в течение апреля должны подготовить новые рамки макроэкономической политики в условиях новых экономических реалий.

Помимо этого, Центральному банку поручено в течение 2020 года расширить портфель операции по стерилизации в зависимости от монетарной ситуации; принять комплекс мер для повышения эффективности валютного режима и движения капитала и усилить надзор в этом направлении.

В Азербайджане из-за пандемии COVID-19 до 20 апреля действует специальный карантинный режим.

Н.Аббасова

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Тэги: БАНКИ, КОРОНАВИРУС, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]