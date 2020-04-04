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Дальнее зарубежье 04.04.2020 23:45

Делом о нападении с ножом на людей на юго-востоке Франции займется антитеррористическая прокуратура

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции объявила в субботу, что к ней переходит расследование дела о нападении с ножом в городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром на юго-востоке Франции, от которого погибли два человека.

Антитеррористическая прокуратура сообщила, что приступает к расследованию по подозрению в "убийстве, связанном с террористическим замыслом" и в участии в "преступной террористической организации злоумышленников".

Первые элементы начатого в субботу расследования опровергли сведения, появившиеся во французских СМИ по горячим следам, о том, что задержанный напавший - суданец 1987 года рождения, выдававший себя за беженца, якобы не попадал ранее в поле зрения полиции.

Прокуратура имеет доказательства агрессивного настроя и действий задержанного в отношении французского общества. При обыске обнаружены его записи религиозного характера, в которых он, в частности, выражает неудовольствие жизнью в "стране неверных".

Ранее сообщалось, что утром в субботу два человека погибли и шестеро были ранены при нападении с ножом в городе Романс-сюр-Изер.

По данным Le Figaro, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один получил ранение средней тяжести.

Нападавший был задержан, получив легкое ранение.

Со ссылкой на очевидцев СМИ писали, что убийца напал на людей, стоявших в очереди в булочную, а затем на покупателей нескольких других торговых точек.

Свидетели утверждали, что напавший кричал: "Аллах акбар!"

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАПАДЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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