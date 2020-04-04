Делом о нападении с ножом на людей на юго-востоке Франции займется антитеррористическая прокуратура

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции объявила в субботу, что к ней переходит расследование дела о нападении с ножом в городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром на юго-востоке Франции, от которого погибли два человека.
Антитеррористическая прокуратура сообщила, что приступает к расследованию по подозрению в "убийстве, связанном с террористическим замыслом" и в участии в "преступной террористической организации злоумышленников".
Первые элементы начатого в субботу расследования опровергли сведения, появившиеся во французских СМИ по горячим следам, о том, что задержанный напавший - суданец 1987 года рождения, выдававший себя за беженца, якобы не попадал ранее в поле зрения полиции.
Прокуратура имеет доказательства агрессивного настроя и действий задержанного в отношении французского общества. При обыске обнаружены его записи религиозного характера, в которых он, в частности, выражает неудовольствие жизнью в "стране неверных".
Ранее сообщалось, что утром в субботу два человека погибли и шестеро были ранены при нападении с ножом в городе Романс-сюр-Изер.
По данным Le Figaro, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один получил ранение средней тяжести.
Нападавший был задержан, получив легкое ранение.
Со ссылкой на очевидцев СМИ писали, что убийца напал на людей, стоявших в очереди в булочную, а затем на покупателей нескольких других торговых точек.
Свидетели утверждали, что напавший кричал: "Аллах акбар!"
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Алиев назначил Саттарова членом Нацсовета телевидения и радио Азербайджана
Трамп не исключает введение пошлин на иностранную нефть
Трамп заявил, что РФ и Саудовская Аравия уладят конфликт вокруг нефти, "иначе их экономика будет разрушена"
Банки в Азербайджане в апреле получат регулятивные каникулы из-за COVID-19
Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тысячи, число инфицированных превысило 1 миллион 200 тысяч
Азербайджан до 20 апреля из-за коронавируса закрывает сухопутный и воздушный доступ в страну - оперштаб
Экс-футболист "Барселоны" Хави пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог