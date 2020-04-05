Россия и Саудовская Аравия в итоге уладят разногласия вокруг нефти, так как в противном случае им грозит разрушение экономики, заявил в ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп.
"Думаю, что они договорятся. Иначе они уничтожат сами себя, если не договорятся", - сказал он на брифинге для журналистов.
"Очень большая часть экономического благосостояния России кроется в нефти", - сказал Трамп.
Говоря о своих контактах с саудовским руководством, президент США заявил, что его собеседники сказали, что могут договориться с РФ о сокращении добычи "на 10 млн баррелей в сутки или даже на существенно больше".
При этом президент США не стал говорить о том, готовы ли США также снизить свою добычу нефти в рамках усилий по повышению цен на этот энергоресурс.
Также президент нелицеприятно отозвался об ОПЕК. "Я всю жизнь был против ОПЕК. Это что-то типа незаконного картеля, монополии", - заявил Трамп.
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