Трамп по-прежнему настроен на быстрое возобновление работы компаний в США после коронавируса

США должны стремиться к тому, чтобы быстро возобновить работу в нормальном режиме, чтобы ограничить потери от COVID-19, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Я часто говорю, что "лечение" не должно быть более разрушительным, чем сама болезнь", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы должны возобновить работу страны", - добавил Трамп, пояснив, что это должно произойти в недалёком будущем.