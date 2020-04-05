Трамп по-прежнему настроен на быстрое возобновление работы компаний в США после коронавируса

США должны стремиться к тому, чтобы быстро возобновить работу в нормальном режиме, чтобы ограничить потери от COVID-19, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.
"Я часто говорю, что "лечение" не должно быть более разрушительным, чем сама болезнь", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
"Мы должны возобновить работу страны", - добавил Трамп, пояснив, что это должно произойти в недалёком будущем.
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