Более 300 тыс. человек заразились COVID-19 в США, 8 тыс. скончались

Количество случаев заражения коронавирусом в США уже превысило 300 тысяч, более 8 тысяч человек стали жертвами COVID-19.
Как сообщает университет Джонса Хопкинса, на настоящий момент в США зафиксировано 300 915 случаев заражения и 8 162 летальных исхода.
При этом отмечается, что 14 459 человек полностью выздоровели.
Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших (почти 114 тыс.) и смертей. Так, более 3,5 тыс. жертв коронавируса приходится на штат Нью-Йорк, из них почти 2 тыс. человек умерли в одноименном городе.
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