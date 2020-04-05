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Дальнее зарубежье 05.04.2020 09:30

Более 300 тыс. человек заразились COVID-19 в США, 8 тыс. скончались

Количество случаев заражения коронавирусом в США уже превысило 300 тысяч, более 8 тысяч человек стали жертвами COVID-19.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, на настоящий момент в США зафиксировано 300 915 случаев заражения и 8 162 летальных исхода.

При этом отмечается, что 14 459 человек полностью выздоровели.

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших (почти 114 тыс.) и смертей. Так, более 3,5 тыс. жертв коронавируса приходится на штат Нью-Йорк, из них почти 2 тыс. человек умерли в одноименном городе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]