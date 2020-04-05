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ТЭК 05.04.2020 09:25

Трамп не исключает введение пошлин на иностранную нефть

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может ввести пошлины на импортируемую нефть, чтобы таким образом защитить энергетический сектор страны.

"Если мне нужно будет ввести пошлины или сделать что-то ещё для защиты тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США (в нефтегазовом секторе - ИФ), то я сделаю то, что должен", - сказал он на брифинге в Белом доме.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, НЕФТЬ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]