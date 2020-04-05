Трамп не исключает введение пошлин на иностранную нефть

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может ввести пошлины на импортируемую нефть, чтобы таким образом защитить энергетический сектор страны.

"Если мне нужно будет ввести пошлины или сделать что-то ещё для защиты тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США (в нефтегазовом секторе - ИФ), то я сделаю то, что должен", - сказал он на брифинге в Белом доме.