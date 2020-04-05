Житель поселка под Рязанью расстрелял пять соседей, он задержан - МВД

Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек в Касимовском районе Рязанской области, задержан, сообщили Интерфаксу в пресс-службе областного МВД.

"Мужчина , подозреваемый в убийстве четверых мужчин и одной женщины задержан", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным МВД, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

"Рядом с домом, где произошло убийство, обнаружено ружье. Подозреваемый доставлен на допрос в СКР, его личность установлена", - сказали в региональном управлении СКР.

В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл стрельбу по соседям, есть погибшие.

"Мужчина 1988 года рождения был психически нездоров. Состоял на учете у психиатра. Вечером, услышав шум в соседней квартире, он взял ружье, поднялся к соседям и расстрелял их. Затем выстрелил в других соседей, заходивших в подъезд с улицы", - сказал источник

Всего погибли пять человек. Стрелок задержан неподалеку от дома. "Он пытался скрыться, но не успел и был пойман полицейскими", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бытовая версия является приоритетной в деле о массовом расстреле.

"Рассматриваются все версии произошедшего. Однако приоритетная - давняя личная неприязнь подозреваемого к убитым соседям. Непосредственно стрельбу спровоцировал бытовой конфликт: подозреваемому показалось, что соседи нарушают его личное пространство и шумят поздно вечером", - сказал источник.