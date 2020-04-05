Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тысячи, число инфицированных превысило 1 миллион 200 тысяч

По состоянию на 09:00 по московскому времени воскресенья, в мире насчитывалось 1 200 480 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончался 64 771 человек, поправились более 240 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который ведет мониторинг ситуации с инфекцией мире, больны 1 202 827 человек, число летальных исходов - 64 774.
На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 308 850 инфицированных и 8 496 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.
Университет Джона Хопкинса сообщил, что скончались 8 499 человек, больны - 1 203 099.
В Канаде подтверждено 12 978 случаев заражения и 234 умерших, Бразилии - 10 360 инфицированных и 445 смертных случаев. .
В Европе по числу заболевших на первое место вышла Испания, где зафиксировано 126 168 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 11 947 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 15 362 человека при 124 362 больных.
В Германии зафиксировано 96 092 случая заболевания (скончались 1 444), Франции - 90 848 (7 574, Великобритании - 42 479 (4 320), Турции - 23 934 (501), Швейцарии - 20 505 (666), Бельгии - 18431 (1 283), Нидерландах - 16 727 (1 656), Австрии - 11 781 (186), Португалии - 10 524(266).
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, 25 - у людей, прибывших из-за рубежа, пять (провинция Гуандун) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря от коронавируса в стране скончались 3 329 человек, зарегистрировано 81 669 случаев заболевания, из них 913 - ввезенных из-за границы.
В Иране насчитывается 55 743 больных и 3 452 скончавшихся, Южной Корее - 10 237 инфицированных и 183 летальных исхолов.
По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.
Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.
Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
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