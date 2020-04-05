В Казахстане приготовились к основному периоду заболеваемости COVID-19 в апреле-мае

Жесткие карантинные меры, предпринятые в Казахстане, позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции в стране, однако по опыту других государств число заражений Covid-19 может достичь 3,5 тысяч, заявил глава Минздрава республики Елжан Биртанов.

"Принятые в нашей стране жесткие карантинные меры позволили снизить темпы распространения коронавирусной инфекции с 52% прироста 28 марта до 12% за вчерашние сутки (...). Вместе с тем отмечается рост общего количества заболевших в нашей стране", - написал Биртанов в воскресенье в фейсбуке.

"Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период заболеваемости придется на апрель-май, с пиком в первой половине апреля. В этот период мы прогнозируем порядка 3500 заболевших (сейчас 551)", - добавил он.

По словам министра, в дальнейшем, в летние месяцы эпидемиологи ожидают спад темпов, но не полного прекращения эпидемии. Некоторые эксперты не исключают повторного сезонного подъема эпидемии осенью этого года.

"Именно поэтому особую важность для нас имеет всесторонняя готовность к полноценному оказанию медицинской помощи всем нуждающимся как в период пика эпидемии, так и в долгосрочном периоде", - отметил министр.

Биртанов сообщил, что для оказания этой помощи уже сейчас развернуто 3920 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также около 7300 так называемых "провизорных" коек для пациентов с подозрением на нее.

Также готовы и уже работают реанимационные отделения для приема 180 тяжелых больных, оснащенные 170 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 38 аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови (ЭКМО), сказал министр.

"Однако, с учетом такого факта, что в среднем пациенты проводят в инфекционной больнице 3-4 недели, а также возможного риска вспышек инфекции в коллективах предприятий и служб, задействованных в жизнеобеспечении населенных пунктов - медицинские работники, полиция, вооруженные силы и др, нам потребуется большее количество койко-мест и специальных больниц", - сказал он.

В этой связи и было принято решение о строительстве как минимум трех быстро возводимых инфекционных больниц (по 200-300 мест на первом этапе) в крупных городах - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, напомнил министр.

Биртанов сообщил, что строительные компании оказывают большое содействие и поддержку в данном вопросе. "Планируется в кратчайшие сроки (15-20 дней) завершить строительство. Будут использованы быстрые технологии, готовые блочно-модульные решения, современные системы инфекционной безопасности, установлено необходимое медицинское и лабораторное оборудование", - отметил министр.