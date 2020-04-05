Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 1251, умерли 32 человека - Минздрав

На Украине, по состоянию на 10:00 воскресенья, зафиксирован 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав страны со ссылкой на Центр общественного здоровья.
"За сутки было зафиксировано 156 новых случаев... По состоянию на утро 5 апреля, в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19", - говорится в сводке, опубликованной на странице Минздрава Украины в фейсбуке в воскресенье утром.
Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Киеве (225); в Черновицкой области (220); Тернопольской области (160); в Ивано-Франковской области (105). В других регионах - менее 100 человек.
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