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СНГ 05.04.2020 12:15

Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 1251, умерли 32 человека - Минздрав

На Украине, по состоянию на 10:00 воскресенья, зафиксирован 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав страны со ссылкой на Центр общественного здоровья.

"За сутки было зафиксировано 156 новых случаев... По состоянию на утро 5 апреля, в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19", - говорится в сводке, опубликованной на странице Минздрава Украины в фейсбуке в воскресенье утром.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Киеве (225); в Черновицкой области (220); Тернопольской области (160); в Ивано-Франковской области (105). В других регионах - менее 100 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]