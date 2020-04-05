В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

По состоянию на 5 апреля, в столице подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.
"Все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы", - говорится в сообщении ведомства.
По официальным данным сайта мэрии Москвы, к утру воскресенья число случаев заболевания коронавирусом составляло 3357 случаев, прирост заболеваемости за сутки, таким образом, составил 536 человек.
По данным властей, 194 пациента, перенесших коронавирус, выздоровели, 29 скончались.
Между тем власти города принимают дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, кто будет выписывать предпринимателям штрафы за нарушение режима повышенной готовности. Руководитель города заявил, что соблюдение работниками московских предприятий дистанция 1,5 метра стало обязанностью, а не рекомендацией.
Кроме того, в субботу стало известно, что размер штрафов за нарушение режима повышенной готовности в Москве индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами от 30 тыс. до 1 млн рублей.
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