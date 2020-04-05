Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.04.2020 12:18

В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

По состоянию на 5 апреля, в столице подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

"Все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы", - говорится в сообщении ведомства.

По официальным данным сайта мэрии Москвы, к утру воскресенья число случаев заболевания коронавирусом составляло 3357 случаев, прирост заболеваемости за сутки, таким образом, составил 536 человек.

По данным властей, 194 пациента, перенесших коронавирус, выздоровели, 29 скончались.

Между тем власти города принимают дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, кто будет выписывать предпринимателям штрафы за нарушение режима повышенной готовности. Руководитель города заявил, что соблюдение работниками московских предприятий дистанция 1,5 метра стало обязанностью, а не рекомендацией.

Кроме того, в субботу стало известно, что размер штрафов за нарушение режима повышенной готовности в Москве индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами от 30 тыс. до 1 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Количество подтверждённых случаев коронавируса увеличилось в Москве до 3357 человек Один из новых 33 заболевших коронавирусом прилетел в Москву из Азербайджана - оперштаб Пассажирам Московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]