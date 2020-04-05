Премьер Киргизии проведет три дня в карантине после поездки в районы со сложной эпидситуацией по Covid-19

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отправлен на домашний карантин после посещения очагов распространения коронавируса в Ошской и Джалал-Абадской областях республики, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и остальные 12 членов делегации, побывавшие в Ошской и Джалал-Абадской областях, прошли экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции. Ни у одного из них вирус не был обнаружен. В целях минимизации рисков все они отправлены на домашний карантин на три дня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время прорабатывается график работы премьера с учетом минимизации контактов.

Кроме того, экспресс-тесты сдали сотрудники аппарата правительства Киргизии, задействованные в оперативной работе по координации усилий в борьбе с коронавирусом.

На 5 апреля в Киргизии зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-19, двое с установленным диагнозом скончались, девять человек вылечились.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.