Премьер Киргизии проведет три дня в карантине после поездки в районы со сложной эпидситуацией по Covid-19

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отправлен на домашний карантин после посещения очагов распространения коронавируса в Ошской и Джалал-Абадской областях республики, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.
"Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и остальные 12 членов делегации, побывавшие в Ошской и Джалал-Абадской областях, прошли экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции. Ни у одного из них вирус не был обнаружен. В целях минимизации рисков все они отправлены на домашний карантин на три дня", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время прорабатывается график работы премьера с учетом минимизации контактов.
Кроме того, экспресс-тесты сдали сотрудники аппарата правительства Киргизии, задействованные в оперативной работе по координации усилий в борьбе с коронавирусом.
На 5 апреля в Киргизии зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-19, двое с установленным диагнозом скончались, девять человек вылечились.
С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.
Движение неприсоединения не признает «выборы» в Нагорном Карабахе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Алиев назначил Саттарова членом Нацсовета телевидения и радио Азербайджана
Судьба Expo 2020 Dubai решится 21 апреля
Песков: Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти, не видит им альтернативы
Песков: действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке ведут к тому, что скоро будут заполнены все хранилища нефти в мире
В Азербайджане число умерших от COVID-19 достигло 7
Папа римский провел мессу на Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
В Азербайджане выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 584
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог