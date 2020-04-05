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СНГ 05.04.2020 16:15

Премьер Киргизии проведет три дня в карантине после поездки в районы со сложной эпидситуацией по Covid-19

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отправлен на домашний карантин после посещения очагов распространения коронавируса в Ошской и Джалал-Абадской областях республики, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и остальные 12 членов делегации, побывавшие в Ошской и Джалал-Абадской областях, прошли экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции. Ни у одного из них вирус не был обнаружен. В целях минимизации рисков все они отправлены на домашний карантин на три дня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время прорабатывается график работы премьера с учетом минимизации контактов.

Кроме того, экспресс-тесты сдали сотрудники аппарата правительства Киргизии, задействованные в оперативной работе по координации усилий в борьбе с коронавирусом.

На 5 апреля в Киргизии зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-19, двое с установленным диагнозом скончались, девять человек вылечились.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]