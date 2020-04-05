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Регион 05.04.2020 13:18

Второй пациент с коронавирусом умер в Грузии

В Грузии в воскресенье зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19.

Как сообщил журналистам директор первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета Леван Ратиани, скончалась 81-летняя женщина.

По его словам, пациент уже поступил в клинику в состоянии, которое было оценено как несовместимое с жизнью. Он отметил, что у женщины были сопутствующие заболевания.

Накануне в Грузии в результате заражения коронавирусом скончалась 79-летняя женщина, у которой, по заявлению медиков, были сопутствующие хронические заболевания. Это была первая смерть в Грузии от COVID-19.

На сегодняшний день в Грузии официально подтверждены 170 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых выздоровело 36 человек.

аг

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]