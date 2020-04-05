Второй пациент с коронавирусом умер в Грузии

В Грузии в воскресенье зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19.

Как сообщил журналистам директор первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета Леван Ратиани, скончалась 81-летняя женщина.

По его словам, пациент уже поступил в клинику в состоянии, которое было оценено как несовместимое с жизнью. Он отметил, что у женщины были сопутствующие заболевания.

Накануне в Грузии в результате заражения коронавирусом скончалась 79-летняя женщина, у которой, по заявлению медиков, были сопутствующие хронические заболевания. Это была первая смерть в Грузии от COVID-19.

На сегодняшний день в Грузии официально подтверждены 170 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых выздоровело 36 человек.

аг