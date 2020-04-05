Власти Йемена обвинили хуситов в нападении на нефтяную насосную станцию

Министерство нефти Йемена обвинило повстанцев-хуситов в нападении на насосную станцию нефтепровода "Сафер" в западной провинции Мариб, сообщает в воскресенье газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на саудовские СМИ.

В заявлении министерства говорится, что это нападение было преступной попыткой лишить страну ресурсов.

Власти Йемена призвали местные и иностранные силы вмешаться и положить конец подобным действиям. Газета не сообщает, нанесла ли атака какой-либо ущерб нефтепроводу.

Западные СМИ отмечают, что нефть по этому нефтепроводу не прокачивается уже несколько лет.