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ТЭК 05.04.2020 13:24

Власти Йемена обвинили хуситов в нападении на нефтяную насосную станцию

Министерство нефти Йемена обвинило повстанцев-хуситов в нападении на насосную станцию нефтепровода "Сафер" в западной провинции Мариб, сообщает в воскресенье газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на саудовские СМИ.

В заявлении министерства говорится, что это нападение было преступной попыткой лишить страну ресурсов.

Власти Йемена призвали местные и иностранные силы вмешаться и положить конец подобным действиям. Газета не сообщает, нанесла ли атака какой-либо ущерб нефтепроводу.

Западные СМИ отмечают, что нефть по этому нефтепроводу не прокачивается уже несколько лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, СТАНЦИЯ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]