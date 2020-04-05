Движение неприсоединения не признает «выборы» в Нагорном Карабахе

Страны-члены Движения неприсоединения не признают так называемые "выборы" в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.

«Движение неприсоединения, являющееся второй по величине политической платформой после ООН и объединяющее 120 стран, считает неприемлемым силовой захват территорий, и ситуация, сложившаяся в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики, не будет юридически признана ни одной страной», - говорится в заявлении Координационного бюро Движения, распространенном азербайджанским МИД.

«В этой связи государства-члены Движения неприсоединения заявили, что не признают и считают незаконными так называемые "выборы", проведенные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики 31 марта этого года.

Координационное бюро Движения неприсоединения также заявило о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах ее международно признанных границ и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Н.Аббасова