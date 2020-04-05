Движение неприсоединения не признает «выборы» в Нагорном Карабахе

Страны-члены Движения неприсоединения не признают так называемые "выборы" в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.
«Движение неприсоединения, являющееся второй по величине политической платформой после ООН и объединяющее 120 стран, считает неприемлемым силовой захват территорий, и ситуация, сложившаяся в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики, не будет юридически признана ни одной страной», - говорится в заявлении Координационного бюро Движения, распространенном азербайджанским МИД.
«В этой связи государства-члены Движения неприсоединения заявили, что не признают и считают незаконными так называемые "выборы", проведенные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики 31 марта этого года.
Координационное бюро Движения неприсоединения также заявило о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах ее международно признанных границ и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
Н.Аббасова
Песков: Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти, не видит им альтернативы
Песков: действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке ведут к тому, что скоро будут заполнены все хранилища нефти в мире
Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли и ее влиянием на экономику страны - Песков
Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тыс., число инфицированных превысило 1,2 млн
Азербайджан до 20 апреля из-за коронавируса закрывает сухопутный и воздушный доступ в страну - оперштаб
Экс-футболист "Барселоны" Хави пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
В Испании третий день снижается число умерших от коронавируса за сутки
Песков заявляет, что в ситуации с коронавирусом здоровье людей является приоритетом
Надо готовиться к мировому экономическому кризису, считают в Кремле
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог