Грузия продлила ограничения на регулярные авиарейсы до конца апреля

Ограничения на осуществление регулярного авиасообщения, введенные Грузией с 21 марта по 21 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса Covid-19, продлены до конца апреля.

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Агентстве гражданской авиации Грузии, данное решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

"Ограничения на осуществление регулярного воздушного сообщения будут действовать до 30 апреля включительно", - заявили в ведомстве.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

К настоящему времени спецрейсами грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines, а также иностранных авиаперевозчиков в Грузию из разных стран возвращены уже более 4,5 тыс. граждан, у которых из-за отмены регулярных рейсов возникли проблемы с возвращением на родину. Этот процесс, осуществляемый в координации с правительством Грузии, продолжается.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 170 зараженных коронавирусом Covid-19, из них скончались две женщины, 36 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 330 пациентов, в режиме карантина - 5 тыс. 67 человек.