Saudi Aramco перенесла публикацию цен на нефть в мае в ожидании диспута с РФ о встрече ОПЕК+

Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco перенесла публикацию цен на свою нефть с воскресенья на среду-четверг, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Публикация отложена поскольку Саудовская Аравия "обменивается колкостями" с Россией насчет встречи ОПЕК+, необходимой для прекращения коллапса цен на нефтяном рынке, пишет агентство.

Новая дата еще не определена, объявление может состояться в среду или четверг, хотя предполагалось, что Саудовская Аравия объявит свои цены потенциальным покупателям в воскресенье.

Ранее сообщалось, что встреча в формате видеоконференции может состояться в понедельник, 6 апреля, но была перенесена на 9 апреля. Впрочем, официального подтверждения о том, что она состоится, пока нет, сообщают источники "Интерфакса".

Решение о цене может повлиять на объемы примерно 14 млн баррелей в сутки, экспортируемых из Персидского залива, поскольку региональные производители часто устанавливают свои цены с оглядкой на цены Саудовской Аравии - крупнейшего производителя в регионе.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует увеличить объемы экспорта в мае на 600 тыс. б/с по сравнению с 10 млн б/с в апреле.

Как говорил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, Россия пока решила не увеличивать добычу своей нефти с 1 апреля, пока идут переговоры о возможных мерах по балансировке рынка с ОПЕК+ и другими странами.

В марте Россия и Саудовская Аравия не достигли согласия о судьбе сделки ОПЕК+ после 1 апреля, после чего Саудовская Аравия заявила о 25-процентном росте поставок нефти на рынок и беспрецедентном снижении цен.

Как сообщали источники "Интерфакса" на нефтяном рынке, поскольку Саудовская Аравия и другие производители Ближнего Востока устанавливают свои цены на месяц, предлагая определенные объемы покупателям, Россия может торговаться с потенциальными покупателями до тех пор, пока не найдет свой спрос. Однако, вопрос - захотят ли российские компании продавать свою нефть по любой цене.

На прошлой неделе и Россия, и Саудовская Аравия дали понять, что готовы снизить добычу нефти примерно на 10 млн б/с, но только с участием других производителей, сейчас на входящих в коалицию ОПЕК+, в частности, с крупнейшим производителем нефти в мире - США. В пятницу президент США Дональд Трамп провел совещание с главами американских нефтедобывающих компаний, где, предполагалось, будет решен вопрос о возможном участии США в новой нефтяной сделке. В ходе пресс-конференции Трамп не стал говорить о том, готовы ли США также снизить свою добычу нефти в рамках усилий по повышению цен, выразив уверенность, что Россия и Саудовская Аравия договорятся между собой. "Думаю, что они договорятся. Иначе они уничтожат сами себя, если не договорятся", - сказал американский президент, отметив, что "всю жизнь был против ОПЕК". "Это что-то типа незаконного картеля, монополии", - заявил он.