Судьба Expo 2020 Dubai решится 21 апреля

Судьба международной выставки "Дубай Экспо 2020" (Expo 2020 Dubai) решится 21 апреля на заседании исполнительного комитета Международного бюро выставок (МБВ), сообщают СМИ Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Они не приводят данных о форме и месте проведения заседания комитета. Штаб-квартира МБВ находится в Париже.
На прошлой неделе страны-участники Expo 2020 Dubai обратились к местным организаторам этого общемирового выставочного шоу перенести сроки его проведения на год в связи с пандемией короновируса. После этого правительство ОАЭ направило официальную заявку в МБВ с таким предложением.
В конце марта у одного из сотрудников офиса "Дубай Экспо 2020" был обнаружен вирус COVID-19, он переведён на карантин.
До сих пор планировалось, что World Expo откроется в Дубае в октябре 2020 года и продлится до апреля 2021 года. Ожидалось, что выставка привлечёт около 11 млн посетителей. Одним из конкурентов Дубаю в 2013 году, когда выбиралось место проведения этого общемирового мероприятия, был российский Екатеринбург.
World Expo является всемирной выставочной площадкой, на которой страны-участницы представляют свои индустриальные, научно-технические и гуманитарные достижения за многие годы.
Созданное в 1928 году Международное бюро выставок помимо прочего регулирует календари выставок, проводит отбор и организацию выставочных мероприятий, устанавливает правовые нормы для создания наилучших условий сотрудничества между организаторами выставок.
Движение неприсоединения не признает «выборы» в Нагорном Карабахе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Алиев назначил Саттарова членом Нацсовета телевидения и радио Азербайджана
В Азербайджане число умерших от COVID-19 достигло 7
Папа римский провел мессу на Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
В Азербайджане выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 584
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
В штате Нью-Йорк за сутки умерли в результате заражения коронавирусом почти 600 человек - губернатор
Байден не исключил, что кандидата от демократов на выборы президента США могут выдвинуть на онлайн-съезде
В Германии третьи сутки сокращается число новых инфицированных короновирусом - институт Коха
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог