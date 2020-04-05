Судьба Expo 2020 Dubai решится 21 апреля

Судьба международной выставки "Дубай Экспо 2020" (Expo 2020 Dubai) решится 21 апреля на заседании исполнительного комитета Международного бюро выставок (МБВ), сообщают СМИ Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Они не приводят данных о форме и месте проведения заседания комитета. Штаб-квартира МБВ находится в Париже.

На прошлой неделе страны-участники Expo 2020 Dubai обратились к местным организаторам этого общемирового выставочного шоу перенести сроки его проведения на год в связи с пандемией короновируса. После этого правительство ОАЭ направило официальную заявку в МБВ с таким предложением.

В конце марта у одного из сотрудников офиса "Дубай Экспо 2020" был обнаружен вирус COVID-19, он переведён на карантин.

До сих пор планировалось, что World Expo откроется в Дубае в октябре 2020 года и продлится до апреля 2021 года. Ожидалось, что выставка привлечёт около 11 млн посетителей. Одним из конкурентов Дубаю в 2013 году, когда выбиралось место проведения этого общемирового мероприятия, был российский Екатеринбург.

World Expo является всемирной выставочной площадкой, на которой страны-участницы представляют свои индустриальные, научно-технические и гуманитарные достижения за многие годы.

Созданное в 1928 году Международное бюро выставок помимо прочего регулирует календари выставок, проводит отбор и организацию выставочных мероприятий, устанавливает правовые нормы для создания наилучших условий сотрудничества между организаторами выставок.