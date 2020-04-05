Поступивших за сутки в больницы пациентов с COVID-19 в Бельгии впервые меньше выписанных

В Бельгии число выписанных за сутки из больниц выздоровевших пациентов (504) превысило количество новых поступлений (499). Такую статистику по коронавирусной инфекции обнародовали в воскресенье представители антикризисного центра и Минздрава Бельгии на ежедневной пресс-конференции.

Вместе с тем они сообщили о 164 новых летальных исходах, что довело общее количество смертей от COVID-19 с начала пандемии до 1447.

За последние сутки также подтверждены 1260 новых случаев заражения, и общее число инфицированных по стране достигло 19691.

По данным на воскресенье, госпитализированы 5735 человек. В отделениях интенсивной терапии находится 1261 пациент.

Всего с 15 марта из бельгийских больниц выписан 3751 пациент, лечившийся от COVID-19.