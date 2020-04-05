Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.04.2020 15:53

Поступивших за сутки в больницы пациентов с COVID-19 в Бельгии впервые меньше выписанных

В Бельгии число выписанных за сутки из больниц выздоровевших пациентов (504) превысило количество новых поступлений (499). Такую статистику по коронавирусной инфекции обнародовали в воскресенье представители антикризисного центра и Минздрава Бельгии на ежедневной пресс-конференции.

Вместе с тем они сообщили о 164 новых летальных исходах, что довело общее количество смертей от COVID-19 с начала пандемии до 1447.

За последние сутки также подтверждены 1260 новых случаев заражения, и общее число инфицированных по стране достигло 19691.

По данным на воскресенье, госпитализированы 5735 человек. В отделениях интенсивной терапии находится 1261 пациент.

Всего с 15 марта из бельгийских больниц выписан 3751 пациент, лечившийся от COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]