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Регион 05.04.2020 14:56

Общее число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло до 5389 - оперштаб

За сутки в России зафиксировано 658 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших выросло до 5389, сообщает оперштаб в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 658 в 14 регионах", - говорится в сообщении штаба.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах", - уточняют в штабе.

За сутки в России умерли два человека с COVID-19 (оба в Москве), число жертв заболевания достигло 45 по всей стране.

В оперштабе уточняют, что поправились и были выписаны за прошедшие 24 часа еще 22 человека. Таким образом, количество выздоровевших в РФ составляет 355 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]