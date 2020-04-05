Общее число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло до 5389 - оперштаб

За сутки в России зафиксировано 658 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших выросло до 5389, сообщает оперштаб в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 658 в 14 регионах", - говорится в сообщении штаба.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах", - уточняют в штабе.

За сутки в России умерли два человека с COVID-19 (оба в Москве), число жертв заболевания достигло 45 по всей стране.

В оперштабе уточняют, что поправились и были выписаны за прошедшие 24 часа еще 22 человека. Таким образом, количество выздоровевших в РФ составляет 355 человек.