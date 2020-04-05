Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли и ее влиянием на экономику страны - Песков

Президент РФ Владимир Путин лично занимается вопросами, связанными с ситуацией в нефтяной отрасли, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нефтяная отрасль имеет мультипликативный эффект для экономики страны. Поэтому это важно и поэтому Путин непосредственно занимается этим вопросам", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой приводится на сайте "Вести.ру".