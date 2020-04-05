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ТЭК 05.04.2020 15:05

Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли и ее влиянием на экономику страны - Песков

Президент РФ Владимир Путин лично занимается вопросами, связанными с ситуацией в нефтяной отрасли, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нефтяная отрасль имеет мультипликативный эффект для экономики страны. Поэтому это важно и поэтому Путин непосредственно занимается этим вопросам", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой приводится на сайте "Вести.ру".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, НЕФТЬ, ОТРАСЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]