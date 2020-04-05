Песков: действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке ведут к тому, что скоро будут заполнены все хранилища нефти в мире

Действия Саудовской Аравит, которая пошла на беспрецедентные скидки в цене на нефть, грозят переполнением нефтяных хранилищ и падением этих цен до минимального уровня, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сейчас видим, что наши партнеры из Саудовской Аравии пошли на беспрецедентные скидки, на беспрецедентное увеличение добычи. Ну и к чему это привело? Это привело к тому, что еще немножко - и будут заполнены все хранилища нефти в мире", - сказал Песков программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой приводится на сайте "Вести.ру".
Он отметил, что "танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры". "В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену нефти, что не выгодно ни одной стране", - сказал Песков.
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