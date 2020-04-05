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ТЭК 05.04.2020 15:13

Песков: Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти, не видит им альтернативы

Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не была сторонницей прекращения сделки "ОПЕК+". Президент Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей", - сказал Песков программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой приводится на сайте "Вести.ру".

Вечером 3 апреля президент РФ провел совещание о ситуации на мировом рынке нефти, в ходе которого заявил, что Россия готова работать и с партнерами в формате "ОПЕК+", и с США для нахождения взаимоприемлемого решения по цене на нефть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]