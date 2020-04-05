Песков: Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти, не видит им альтернативы

Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не была сторонницей прекращения сделки "ОПЕК+". Президент Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей", - сказал Песков программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой приводится на сайте "Вести.ру".
Вечером 3 апреля президент РФ провел совещание о ситуации на мировом рынке нефти, в ходе которого заявил, что Россия готова работать и с партнерами в формате "ОПЕК+", и с США для нахождения взаимоприемлемого решения по цене на нефть.
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