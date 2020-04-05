Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.04.2020 18:45

Новый лидер британских лейбористов пообещал, что партия будет ответственной оппозицией

Новый лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер в воскресенье пообещал, что под его руководством партия будет ответственной оппозицией.

"Под моим руководством Лейбористская партия всегда будет действовать в интересах Великобритании. Мы будем ответственной оппозицией", - написал он в колонке в газете The Sunday Times.

Стармер отметил, что часто будет несогласен с позицией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Но будут моменты, когда лейбористы смогут и будут должны конструктивно взаимодействовать с правительством", - заявил Стармер.

Борису Джонсону Стармер пообещал не быть в "оппозиции ради оппозиции", сообщает газета The Guardian.

В телефонном разговоре с Джонсоном Стармер также заявил, что он будет работать с британским правительством в национальных интересах, чтобы помочь Великобритании справиться с эпидемией коронавируса. В то же время, Стармер заявил, что он будет подвергать критике ошибки правительства по борьбе с заболеванием.

Накануне стало известно, что Кир Стармер сменил Джереми Корбина на посту лидера Лейбористской партии. Стармер по итогам голосования в Лейбористской партии набрал 56,2% голосов.

Победа Стармера указывает на разворот в политике Лейбористской партии, которая во время руководства бывшего лидера Джереми Корбина склонялась к "левым" взглядам, отмечают СМИ. При Стармере, вероятно, партия вернется к более центристской позиции.

Стармер - адвокат, он стал членом британского парламента в 2015 году и вскоре после этого вошел в "теневое правительство". В 2016 году Стармер покинул "теневое правительство", протестуя против политики Джереми Корбина.

Во время Brexit Стармер стал "теневым" пресс-секретарем по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Он пытался убедить Корбина смягчить позицию по Brexit и отказаться от призывов к проведению нового референдума.

Стармера характеризуют как умеренного политика с "мягкими" левыми взглядами. Он выступает за наращивание инвестиций в государственный сектор, за переход некоторых предприятий из частного владения в муниципальное и за повышение налогов для 5% самых обеспеченных подданных Великобритании.

Также он призывает положить конец "незаконным войнам" и пересмотреть политику Великобритании по продаже оружия. Он выступает за то, чтобы Великобритания могла предпринимать военные действия только с согласия палаты общин. В его представлении Великобритания должна стать "силой международного мира и справедливости".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ, ЛИДЕР, ОБЕЩАНИЯ


Похожие новости


Не менее 70 лейбористов в парламенте Британии против повторного референдума по Brexit Лейбористы готовы проголосовать против соглашения о выходе Британии из ЕС, которого достигнет Мэй - СМИ Британские лейбористы выступают за участие в едином рынке ЕС и после Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]