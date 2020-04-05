В Азербайджане выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 584

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 63 человек, сообщает оперативный штаб.
"Состояние 14 из них тяжелое, 21- средней тяжести, остальных - стабильное", - отмечает штаб.
Накануне сообщалось, что общее число инфицированных составляет 521. Таким образом, общее число зараженных достигло 584.
"В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 547 человек", - подчеркивает штаб. Еще 32 человека вылечились, пятеро - скончались.
Н.Аббасова
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