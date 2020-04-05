В Азербайджане выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 584

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 63 человек, сообщает оперативный штаб.

"Состояние 14 из них тяжелое, 21- средней тяжести, остальных - стабильное", - отмечает штаб.

Накануне сообщалось, что общее число инфицированных составляет 521. Таким образом, общее число зараженных достигло 584.

"В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 547 человек", - подчеркивает штаб. Еще 32 человека вылечились, пятеро - скончались.

Н.Аббасова