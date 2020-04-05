Талибы обвинили США и их союзников в нарушении подписанных договоренностей

Движение "Талибан" обвинило США в нарушении подписанных с ними 28 февраля в Дохе мирных соглашений.
В воскресенье движение "Талибан" выступило с заявлением, в котором говорится: "США и их внутренние и иностранные партнеры публично нарушили наши права".
"Освобождение 5000 заключенных было отложено по неоправданным причинам. Центры моджахедов, которые не являются полем битвы, неоднократно подвергались нападениям. В районах, находящихся под нашим контролем, были совершены нападения на простых моджахедов", - говорится в заявлении, которое публикуют афганские СМИ.
"В Гильменде, Кандагаре, Фарахе, Кундузе, Нангархаре, Пактии, Бадахшане, Балхе и других частях страны было много нарушений соглашения, подробности которых мы время от времени сообщали американцам по каналу связи", - отмечается в заявлении.
"Мы настоятельно призываем американцев самим соблюдать содержание соглашения и информировать своих коллег о необходимости полного соблюдения соглашения", - заявили талибы.
"Если эти нарушения продолжатся, это приведет к атмосфере недоверия, а также росту уровня войны", - говорится в заявлении.
Согласно документу, подписанному 28 февраля в Дохе, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно было освободить из тюрем 5 тыс. сторонников "Талибан". В свою очередь, талибы обязались отпустить находящихся у них в плену 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.
Движение неприсоединения не признает «выборы» в Нагорном Карабахе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Алиев назначил Саттарова членом Нацсовета телевидения и радио Азербайджана
Судьба Expo 2020 Dubai решится 21 апреля
Песков: Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти, не видит им альтернативы
Песков: действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке ведут к тому, что скоро будут заполнены все хранилища нефти в мире
В Азербайджане число умерших от COVID-19 достигло 7
Папа римский провел мессу на Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
В Азербайджане выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 584
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог