Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.04.2020 16:30

Талибы обвинили США и их союзников в нарушении подписанных договоренностей

Движение "Талибан" обвинило США в нарушении подписанных с ними 28 февраля в Дохе мирных соглашений.

В воскресенье движение "Талибан" выступило с заявлением, в котором говорится: "США и их внутренние и иностранные партнеры публично нарушили наши права".

"Освобождение 5000 заключенных было отложено по неоправданным причинам. Центры моджахедов, которые не являются полем битвы, неоднократно подвергались нападениям. В районах, находящихся под нашим контролем, были совершены нападения на простых моджахедов", - говорится в заявлении, которое публикуют афганские СМИ.

"В Гильменде, Кандагаре, Фарахе, Кундузе, Нангархаре, Пактии, Бадахшане, Балхе и других частях страны было много нарушений соглашения, подробности которых мы время от времени сообщали американцам по каналу связи", - отмечается в заявлении.

"Мы настоятельно призываем американцев самим соблюдать содержание соглашения и информировать своих коллег о необходимости полного соблюдения соглашения", - заявили талибы.

"Если эти нарушения продолжатся, это приведет к атмосфере недоверия, а также росту уровня войны", - говорится в заявлении.

Согласно документу, подписанному 28 февраля в Дохе, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно было освободить из тюрем 5 тыс. сторонников "Талибан". В свою очередь, талибы обязались отпустить находящихся у них в плену 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Афганистана помиловал заключенных талибов ради мирного урегулирования в стране - пресс-служба Талибы опровергают обвинения американских спецслужб в нарушении мирного соглашения Кабул готов приступить к переговорам с талибами 10 марта, но пленных им пока не вернут - президент Афганистана Более 30 человек убиты в нападениях талибов на северо-востоке Афганистана Афганцы должны воспользоваться перемирием с талибами - Помпео Спецназ на северо-западе Афганистана освободил 63 военных из талибского плена

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]