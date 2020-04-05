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СНГ 05.04.2020 17:25

Узбекистан запускает производство аппаратов ИВЛ

В Узбекистане совместно с партнерами из Словакии и России в мае планируют начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила в воскресенье пресс-служба министерства инновационного развития республики.

"Министерством инновационного развития осуществляется трансфер технологий по производству аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов совместно с компанией Chirana (Словакия) и партнерами из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первое подобное производство в регионе планируется запустить в мае на базе СП "Chirana Asia" в Ташкенте. Объем инвестиций в проект составит до $6 млн. Мощности предприятия не озвучены.

"Такое производство будет осуществляться впервые в Центральной Азии, планируется реализация производимой продукции как на внутреннем рынке, так и на экспорт в соседние страны", - подчеркнуто в сообщении.

При СП планируется создание сервисного центра для ремонта и обслуживания аппаратов ИВЛ, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 15 марта в Узбекистане был выявлен первый случай заражения коронавирусом. В этот же день власти закрыли все детсады, школы и вузы. Была прекращена деятельность развлекательных заведений, закрыты предприятия общепита, магазины и рынки непродовольственных товаров.

С 24 марта была закрыта для въезда и выезда любого вида транспорта столица республики. С 27 марта в стране было остановлено межобластное транспортное сообщение, а с 30 марта в областных центрах и в столице Узбекистана запрещено движение частного легкового автотранспорта. В настоящее время для жителей республики введен режим самоизоляции, разрешено покидать жилище только для приобретения продуктов и медикаментов. По последним данным в республике зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ИВЛ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]