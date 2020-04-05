Узбекистан запускает производство аппаратов ИВЛ

В Узбекистане совместно с партнерами из Словакии и России в мае планируют начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила в воскресенье пресс-служба министерства инновационного развития республики.
"Министерством инновационного развития осуществляется трансфер технологий по производству аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов совместно с компанией Chirana (Словакия) и партнерами из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первое подобное производство в регионе планируется запустить в мае на базе СП "Chirana Asia" в Ташкенте. Объем инвестиций в проект составит до $6 млн. Мощности предприятия не озвучены.
"Такое производство будет осуществляться впервые в Центральной Азии, планируется реализация производимой продукции как на внутреннем рынке, так и на экспорт в соседние страны", - подчеркнуто в сообщении.
При СП планируется создание сервисного центра для ремонта и обслуживания аппаратов ИВЛ, отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, 15 марта в Узбекистане был выявлен первый случай заражения коронавирусом. В этот же день власти закрыли все детсады, школы и вузы. Была прекращена деятельность развлекательных заведений, закрыты предприятия общепита, магазины и рынки непродовольственных товаров.
С 24 марта была закрыта для въезда и выезда любого вида транспорта столица республики. С 27 марта в стране было остановлено межобластное транспортное сообщение, а с 30 марта в областных центрах и в столице Узбекистана запрещено движение частного легкового автотранспорта. В настоящее время для жителей республики введен режим самоизоляции, разрешено покидать жилище только для приобретения продуктов и медикаментов. По последним данным в республике зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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