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Регион 05.04.2020 16:17

Число умерших от короновируса в Иране выросло до 3603 человек

Число зарегистрированных зараженных COVID-19 в Иране достигло 58 226 человек, сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на министерство здравоохранения ИРИ.

По данным ведомства, в стране от короновируса умерло 3 603 человека, в том числе 151 человек за последние 24 часа.

Число новых выявленных случаев коронавируса за сутки составило 2 483 человек.

Выздоровели 22 011 человек. В критическом состоянии находятся 4 057 пациентов.

Иран занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса и шестое место - по числу смертей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, ЧИСЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]