Число умерших от короновируса в Иране выросло до 3603 человек

Число зарегистрированных зараженных COVID-19 в Иране достигло 58 226 человек, сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на министерство здравоохранения ИРИ.

По данным ведомства, в стране от короновируса умерло 3 603 человека, в том числе 151 человек за последние 24 часа.

Число новых выявленных случаев коронавируса за сутки составило 2 483 человек.

Выздоровели 22 011 человек. В критическом состоянии находятся 4 057 пациентов.

Иран занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса и шестое место - по числу смертей.