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Дальнее зарубежье 05.04.2020 19:13

В Германии третьи сутки сокращается число новых инфицированных короновирусом - институт Коха

Показатель новых инфицированных COVID-19 за сутки в Германии сокращается третий день подряд, сообщает в воскресенье германский институт Роберта Коха.

По данным института, за последние 24 часа число новых зараженных сократилось на 146 человек до 5936. В субботу этот показатель составлял 6082 человека, в пятницу - 6174 человека.

В настоящее время общее число заразившихся в ФРГ достигает 91714 человек, число умерших - 1342, в том числе 184 за последние сутки.

Институт Роберта Коха - федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, расположен в Берлине. Один из центральных НИИ в этой области, находится в прямом подчинении министерства здравоохранения ФРГ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]