В Германии третьи сутки сокращается число новых инфицированных короновирусом - институт Коха

Показатель новых инфицированных COVID-19 за сутки в Германии сокращается третий день подряд, сообщает в воскресенье германский институт Роберта Коха.

По данным института, за последние 24 часа число новых зараженных сократилось на 146 человек до 5936. В субботу этот показатель составлял 6082 человека, в пятницу - 6174 человека.

В настоящее время общее число заразившихся в ФРГ достигает 91714 человек, число умерших - 1342, в том числе 184 за последние сутки.

Институт Роберта Коха - федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, расположен в Берлине. Один из центральных НИИ в этой области, находится в прямом подчинении министерства здравоохранения ФРГ.