Южный Судан стал 51 страной Африки, где обнаружили коронавирус

В Южном Судане выявили первый случай COVID-19, это 51-я из 54-х стран Африки, где есть заболевшие коронавирусом, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Заболевшая - сотрудница миссии ООН, 29-летняя женщина, прибывшая в Южный Судан из Нидерландов. Она в карантине, сотрудники органов здравоохранения ищут людей, которые контактировали с ней.

В Южном Судане, где проживает 11 млн человек, в настоящее время есть четыре аппарата искусственной вентиляции легких. Первый вице-президент страны Риек Мачар сообщил, что страна хочет увеличить число таких аппаратов, необходимых некоторым пациентам, заболевшим коронавирусом.

Мачар призвал жителей страны соблюдать социальную дистанцию. "Социальная дистанция - единственная вакцина", - сказал он.

Чтобы предотвратить распространение вируса, в Южном Судане ввели комендантский час, закрыли границы, аэропорты, школы и мечети.

По данным портала AfricaNews, коронавирус пока не выявили в трех странах Африки: на Коморах, в Лесото и Сан-Томе и Принсипи.