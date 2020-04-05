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Дальнее зарубежье 05.04.2020 17:25

Южный Судан стал 51 страной Африки, где обнаружили коронавирус

В Южном Судане выявили первый случай COVID-19, это 51-я из 54-х стран Африки, где есть заболевшие коронавирусом, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Заболевшая - сотрудница миссии ООН, 29-летняя женщина, прибывшая в Южный Судан из Нидерландов. Она в карантине, сотрудники органов здравоохранения ищут людей, которые контактировали с ней.

В Южном Судане, где проживает 11 млн человек, в настоящее время есть четыре аппарата искусственной вентиляции легких. Первый вице-президент страны Риек Мачар сообщил, что страна хочет увеличить число таких аппаратов, необходимых некоторым пациентам, заболевшим коронавирусом.

Мачар призвал жителей страны соблюдать социальную дистанцию. "Социальная дистанция - единственная вакцина", - сказал он.

Чтобы предотвратить распространение вируса, в Южном Судане ввели комендантский час, закрыли границы, аэропорты, школы и мечети.

По данным портала AfricaNews, коронавирус пока не выявили в трех странах Африки: на Коморах, в Лесото и Сан-Томе и Принсипи.

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Тэги: ЮЖСУДАН, КОРОНАВИРУС, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]