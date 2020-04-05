Байден не исключил, что кандидата от демократов на выборы президента США могут выдвинуть на онлайн-съезде

Съезд Демократической партии США, на котором должен быть назван кандидат на пост президента, возможно, придется провести в онлайн-режиме, заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC один из кандидатов от демократов Джо Байден.

"Съезд будет. Возможно, нам придется провести виртуальный съезд. Я полагаю, что сейчас самое время подумать об этом", - сказал бывший вице-президент США Джо Байден.

Такое заявление Байден сделал на фоне эпидемии коронавируса в США. Страна занимает первое место по числу выявленных случаев заболевания COVID-19. Так, положительные анализы на коронавирус сдали 312 тыс. американцев, сообщает университет Джонса Хопкинса. По числу смертей (8,5 тыс. человек) США на третьем месте после Италии и Испании.

В апреле стало известно, что съезд Демократической партии США, на котором должен быть назван кандидат на пост президента, перенесен с июля на август из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Проведение президентских выборов-2020 в США намечено на 3 ноября.