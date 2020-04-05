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Дальнее зарубежье 05.04.2020 19:36

Байден не исключил, что кандидата от демократов на выборы президента США могут выдвинуть на онлайн-съезде

Съезд Демократической партии США, на котором должен быть назван кандидат на пост президента, возможно, придется провести в онлайн-режиме, заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC один из кандидатов от демократов Джо Байден.

"Съезд будет. Возможно, нам придется провести виртуальный съезд. Я полагаю, что сейчас самое время подумать об этом", - сказал бывший вице-президент США Джо Байден.

Такое заявление Байден сделал на фоне эпидемии коронавируса в США. Страна занимает первое место по числу выявленных случаев заболевания COVID-19. Так, положительные анализы на коронавирус сдали 312 тыс. американцев, сообщает университет Джонса Хопкинса. По числу смертей (8,5 тыс. человек) США на третьем месте после Италии и Испании.

В апреле стало известно, что съезд Демократической партии США, на котором должен быть назван кандидат на пост президента, перенесен с июля на август из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Проведение президентских выборов-2020 в США намечено на 3 ноября.

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Тэги: ДЕМОКРАТЫ, КАНДИДАТ, ОНЛАЙН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]