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СНГ 05.04.2020 20:06

Число жертв коронавируса в Молдове выросло до 15; общее количество заразившихся - 864

За последние сутки в Молдове зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, общее количество инфицированных достигло 864 человека, сообщил в воскресенье вечером президент Игорь Додон после ежедневного заседания "кризисной ячейки".

"За минувшие сутки обработано 349 тестов. Из них 112 дал положительный результат. Среди новых случаев 8 ввезены среди граждан Молдавии, которые вернулись из-за границы. В 104 случаях имело место заражение внутри страны. Таким образом, число инфицированных граждан в нашей стране составляет 864 человека. К сожалению, еще три смерти зарегистрированы за последние сутки. Общее количество скончавшихся составляет 15 человек", - отметил Додон.

Он сообщил, что среди инфицированных 293 человека - в Кишиневе, 132 - в районе Штефан-Водэ, 126 - в городе Сорока, 47 - в Приднестровском регионе.

Президент подчеркнул, что количество инфицированных растет.

"Это означает, что мы готовимся к четвертому сценарию, который предполагает больше одной тысячи инфицированных человек. Этот сценарий предполагает, что мы задействуем для лечения коронавирусом еще несколько больниц, а также привлечем к процессу лечения всех медицинских работников", - заявил Додон.

По его словам, среди 864 инфицированных человек 240 - медицинские работники.

"Это большое количество медработников. Тесты проведены для 842 медицинских работников, из них у 240 подтвердился диагноз коронавирус. Мы готовимся к тому, что будем проводить тесты у всех медицинских работников. Для этого у нас есть необходимое количество тестов, вскоре поступит еще крупная партия тестов, которую мы заказали в Китае", - сказал президент.

Как уже сообщал "Интерфакс", в связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пункта заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

В Молдавии запрещено собираться на улицах группами в составе более трех человек, если только это не члены одной семьи. К контролю над соблюдением режима чрезвычайного положения привлечены карабинеры, полицейские, а также личный состав Национальной армии. Общественный транспорт в городах Молдавии на период чрезвычайного положения является бесплатным, но в автобусах и троллейбусах запрещено перевозить стоячих пассажиров. За тем, чтобы транспорт не был перегружен, следят полицейские, которые дежурят на каждой остановке.

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Тэги: МОЛДОВА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]