В Азербайджане число умерших от COVID-19 достигло 7

В Азербайджане от коронавируса скончались еще два человека, сообщает оперативный штаб.

Ранее сообщалось о гибели от коронавируса COVID-19 пяти человек. Таким образом, общее число умерших достигло 7.

По данным штаба, один из скончавшихся (1931 г.р.) страдал сахарным диабетом, второй (1956 г.р.) – ишемией сердца, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Их тесты на COVID-19 дали положительный результат.

«В настоящее время члены их семей, а также все те, с кем они контактировали, определяются и берутся на карантин», - подчеркивает штаб.

Как сообщалось ранее, общее число зараженных в Азербайджане 584. Из них 547 человек находятся на лечении в специальных медицинских учреждениях, 32 – вылечились и выписаны из больницы.

Н.Аббасова