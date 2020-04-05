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Социум 05.04.2020 19:33

В Азербайджане число умерших от COVID-19 достигло 7

В Азербайджане от коронавируса скончались еще два человека, сообщает оперативный штаб.

Ранее сообщалось о гибели от коронавируса COVID-19 пяти человек. Таким образом, общее число умерших достигло 7.

По данным штаба, один из скончавшихся (1931 г.р.) страдал сахарным диабетом, второй (1956 г.р.) – ишемией сердца, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Их тесты на COVID-19 дали положительный результат.

«В настоящее время члены их семей, а также все те, с кем они контактировали, определяются и берутся на карантин», - подчеркивает штаб.

Как сообщалось ранее, общее число зараженных в Азербайджане 584. Из них 547 человек находятся на лечении в специальных медицинских учреждениях, 32 – вылечились и выписаны из больницы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]