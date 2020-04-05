Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.04.2020 20:21

Новое соглашение ОПЕК+ требует сторонней поддержки - министр нефти Ирака

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан с оптимизмом смотрит на возможность достижения нового соглашения для снижения предложения нефти на мировом рынке, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министерства нефти страны.

Глава ведомства провел в воскресенье ряд телефонных разговоров со своими коллегами-участниками сделки ОПЕК+ .

Ведомство приводит мнение Тарика аль-Габдана, который заявил, что любое новое соглашение требует поддержки со стороны основных производителей нефти, не участвующих в сделке ОПЕК+, таких как США, Канада и Норвегия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, МИНИСТР, МНЕНИЕ


Похожие новости


Страны ОПЕК+ рассмотрят продление сделки, но сроки еще обсуждаются - министр нефти Ирака Ирак наращивает экспорт нефти, продолжает попытки привлечь мировые компании для развития нефтедобычи на юге страны Ирак готов увеличить экспорт нефти сразу после согласования с ОПЕК - глава госкорпорации Ирак призывает производителей нефти не увеличивать добычу Ирак и Иран продолжили наращивать экспорт нефти в сентябре Эрдоган заявил, что Иран, Ирак и Турция ответят на референдум в Иракском Курдистане прекращением транзита нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]