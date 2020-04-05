Новое соглашение ОПЕК+ требует сторонней поддержки - министр нефти Ирака

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан с оптимизмом смотрит на возможность достижения нового соглашения для снижения предложения нефти на мировом рынке, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министерства нефти страны.

Глава ведомства провел в воскресенье ряд телефонных разговоров со своими коллегами-участниками сделки ОПЕК+ .

Ведомство приводит мнение Тарика аль-Габдана, который заявил, что любое новое соглашение требует поддержки со стороны основных производителей нефти, не участвующих в сделке ОПЕК+, таких как США, Канада и Норвегия.