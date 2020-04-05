В Италии зафиксировали самое низкое число смертей от коронавируса с середины марта

В Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 15 887, сообщают в воскресенье итальянские СМИ.
Это самый низкий суточный уровень смертности с 19 марта, сообщил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
"Мы зарегистрировали 525 новых смертей, это самое маленькое число с 19 марта по сегодняшний день", - сказал он.
В настоящее время коронавирусом болеют 91 246 жителей Италии, за сутки COVID-19 выявили у 2 972 человек.
В общей сложности за все время эпидемии коронавирус в Италии выявили почти у 129 тыс. человек. Выздоровели 21 815 человек.
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