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В Италии зафиксировали самое низкое число смертей от коронавируса с середины марта

В Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 15 887, сообщают в воскресенье итальянские СМИ.

Это самый низкий суточный уровень смертности с 19 марта, сообщил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Мы зарегистрировали 525 новых смертей, это самое маленькое число с 19 марта по сегодняшний день", - сказал он.

В настоящее время коронавирусом болеют 91 246 жителей Италии, за сутки COVID-19 выявили у 2 972 человек.

В общей сложности за все время эпидемии коронавирус в Италии выявили почти у 129 тыс. человек. Выздоровели 21 815 человек.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]