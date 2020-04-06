В Белоруссии умерли 13 больных COVID-19, свыше 630 человек на лечении - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на понедельник зарегистрировано 13 случаев смерти людей с коронавирусной инфекцией, сообщили в министерстве здравоохранения.
"Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.
"На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть - лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах", - проинформировали в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
Таким образом, в Белоруссии всего 700 официально подтвержденных случае инфицирования.
После прохождения лечения выздоровели 53 человека. "Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении", - сообщили в Минздраве.
По информации Минздрава, по состоянию на 6 апреля в Белоруссии проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
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