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СНГ 06.04.2020 15:17

В Белоруссии умерли 13 больных COVID-19, свыше 630 человек на лечении - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на понедельник зарегистрировано 13 случаев смерти людей с коронавирусной инфекцией, сообщили в министерстве здравоохранения.

"Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.

"На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть - лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах", - проинформировали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

Таким образом, в Белоруссии всего 700 официально подтвержденных случае инфицирования.

После прохождения лечения выздоровели 53 человека. "Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении", - сообщили в Минздраве.

По информации Минздрава, по состоянию на 6 апреля в Белоруссии проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, МИНЗДРАВ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]