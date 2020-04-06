ВС Киргизии перенес на 13 мая пересмотр приговора осужденному на пожизненное правозащитнику Аскарову

Коллегия Верховного суда (ВС) Киргизии из-за карантина по коронавирусу перенесла на 13 мая рассмотрение кассационной жалобы на приговор правозащитнику Азимжану Аскарову. В сентябре 2010 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинениям в разжигании межнациональной розни и соучастии в убийстве милиционеров во время межэтнических столкновений на юге страны.

"Верховный суд Киргизии с 6 апреля закрыт на карантин. В связи с этим процесс по делу Азимжана Аскарова, назначенный на сегодня, перенесен на 13 мая в 14:00 (12:00)", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель суда.

25 февраля Коллегия ВС Киргизии отложила до 6 апреля пересмотр приговора правозащитнику "в связи с тем, что представители государственного обвинения не ознакомлены с дополнениями к кассационной жалобе адвокатов", сообщил тогда представитель суда.

Как сообщалось, процесс привлек внимание представителей ЕС, ряда международных организаций, включая ОБСЕ и ООН.

Тогда к освобождению 69-летнего Аскарова из-за проблем со здоровьем призвала международная неправительственная организация Committee to Protect Journalists (CPJ).

"Если Киргизия хочет стереть это страшное пятно со своей истории свободы прессы и прав человека, она должна освободить Азимжана Аскарова. Власти республики должны обеспечить долгожданную справедливость в рамках последней апелляции Аскарова и позволить ему воссоединиться с близкими и получить надлежащую медицинскую помощь", - заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

В комитете заявили, что Аскаров до ареста в 2010 году сотрудничал с независимыми СМИ и во главе местной правозащитной группы "Воздух" документировал нарушения прав человека в Киргизии более десяти лет.

20 февраля международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором также призвала власти Киргизии отменить пожизненный приговор и освободить правозащитника.

Весной 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал властям Киргизии освободить правозащитника из заключения. Верховный суд Киргизии направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд. Областной суд 24 января 2017 года оставил в силе вынесенный в 2010 году приговор Аскарову о пожизненном лишении свободы.

8 февраля 2020 года Аскаров подал иск в суд на правительство Киргизии за бездействие в части выполнения рекомендаций комитета ООН по правам человека.

10-15 июня 2010 года в городе Оше и соседнем Джалал-Абаде на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли более 400 человек, около 2 тыс. человек получили ранения.

Один из активистов узбекской диаспоры Джалал-Абада, правозащитник Азимжан Аскаров, был осужден на пожизненное лишение свободы в том же году за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков и соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов.

Международные и местные правозащитные организации заявляли о сфабрикованных в отношении него уголовных делах, о пытках, которым подвергался правозащитник, и признали его "узником совести".

Летом 2015 года Аскаров стал лауреатом премии Госдепартамента США "Защитник прав человека". Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны Киргизии, по инициативе Бишкека было денонсировано подписанное в 1993 году межправительственное киргизско-американское соглашение о сотрудничестве.