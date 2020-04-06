Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8385 RUR   0.022 GBR   2.0769 TRY   0.2518

Цена на нефть

03.04   $/bbl WTI 28.34 3.02 Brent 34.11 4.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.04.2020 22:05

Итальянцы, французы и британцы в марте предпочитали покупать нескоропортящуюся еду и гигиенические товары

Жители Италии, Франции и Великобритании в первой половине марта на фоне ситуации с коронавирусом значительно увеличили траты на покупку еды, отдавая предпочтение продуктам долгого хранения, сообщает издание Politico со ссылкой на исследование маркетинговых фирм IRI и BCG.

"Спрос на такие более дорогие товары как вино, рыба, цветы снизился, в случае с цветами - он полностью рухнул. В то же время спрос на продукты долгого хранения, такие как рис, паста, яйца, консервы, нескоропортящиеся фрукты и овощи, резко вырос", - отмечалось в исследовании.

В частности, потребители стали меньше покупать более эксклюзивную мясную продукцию, такую как крольчатина и конина, но приобретали больше товаров для выпечки в домашних условиях, вроде муки и дрожжей.

Politico уточняет, что рост затрат на пищевую продукцию был вызван как созданием домашних запасов, так и массовым закрытием ресторанов.

Вместе с тем наиболее взрывной рост в первые недели марта переживали продажи гигиенических товаров: так, в Италии выросли на 247% закупки спирта для дезинфекции, в три раза - гигиенических салфеток, в два раза - перчаток и средств оказания первой помощи.

Во Франции потребители тратили в два раза больше денег, чем обычно, на фармацевтические товары, включая термометры, на мыло и на перчатки для уборки. Жители Великобритании также в два раза нарастили затраты на бытовую химию и на средства личной гигиены.

При этом, указывает Politico, запасы жители Италии стали делать еще 16 февраля, а Франции - 23 февраля, то есть до того, как правительства этих стран стало вводить меры социальной изоляции.

Также, пишет издание, заметный рост спроса на определенную пищевую продукцию оказал сильнейшее давление на систему поставок продуктов питания, и это проблема не осталась незамеченной для местных политиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ПОКУПКИ, ПРИОРИТЕТЫ, СМЕНА


Похожие новости


Турки больше всех в Европе любят покупать подарки другим, немцы - себе - исследование

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]