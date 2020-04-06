Итальянцы, французы и британцы в марте предпочитали покупать нескоропортящуюся еду и гигиенические товары

Жители Италии, Франции и Великобритании в первой половине марта на фоне ситуации с коронавирусом значительно увеличили траты на покупку еды, отдавая предпочтение продуктам долгого хранения, сообщает издание Politico со ссылкой на исследование маркетинговых фирм IRI и BCG.
"Спрос на такие более дорогие товары как вино, рыба, цветы снизился, в случае с цветами - он полностью рухнул. В то же время спрос на продукты долгого хранения, такие как рис, паста, яйца, консервы, нескоропортящиеся фрукты и овощи, резко вырос", - отмечалось в исследовании.
В частности, потребители стали меньше покупать более эксклюзивную мясную продукцию, такую как крольчатина и конина, но приобретали больше товаров для выпечки в домашних условиях, вроде муки и дрожжей.
Politico уточняет, что рост затрат на пищевую продукцию был вызван как созданием домашних запасов, так и массовым закрытием ресторанов.
Вместе с тем наиболее взрывной рост в первые недели марта переживали продажи гигиенических товаров: так, в Италии выросли на 247% закупки спирта для дезинфекции, в три раза - гигиенических салфеток, в два раза - перчаток и средств оказания первой помощи.
Во Франции потребители тратили в два раза больше денег, чем обычно, на фармацевтические товары, включая термометры, на мыло и на перчатки для уборки. Жители Великобритании также в два раза нарастили затраты на бытовую химию и на средства личной гигиены.
При этом, указывает Politico, запасы жители Италии стали делать еще 16 февраля, а Франции - 23 февраля, то есть до того, как правительства этих стран стало вводить меры социальной изоляции.
Также, пишет издание, заметный рост спроса на определенную пищевую продукцию оказал сильнейшее давление на систему поставок продуктов питания, и это проблема не осталась незамеченной для местных политиков.
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