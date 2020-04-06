FATF предупредила о рисках финансовых преступлений в условиях пандемии COVID-19

FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) призвала правительства стран сотрудничать с финансовыми учреждениями и представителями частного сектора, чтобы использовать гибкость, заложенную в риск-ориентированном подходе, для решения проблем, связанных с пандемией COVID-19, сохраняя готовность оперативно реагировать на возникающие риски незаконной финансовой деятельности.

В заявлении президента FATF, которое размещено на сайте Росфинмонторинга, в частности, сообщается, что преступники используют в своих интересах пандемию COVID-19 для совершения недобросовестных мошеннических действий, в том числе размещения рекламы поддельных лекарств с последующим их незаконным оборотом и формирования мошеннических и фишинговых схем, призванных паразитировать на страхах, вызванных распространением коронавируса.

Руководство FATF полагает, что количество преступлений в киберпространстве, сборов средств для фиктивных благотворительных организаций, случаев мошенничества в медицинской сфере, приводящих к невинным жертвам, вероятно, возрастет, поскольку преступники пытаются извлечь выгоду из пандемии, используя нуждающихся в срочной помощи людей, злоупотребляя отзывчивостью широкой общественности, распространяя дезинформацию о COVID-19. Ситуацию со сбором средств могут использовать и террористы.

С активным введением по всему миру строгих мер социального дистанцирования, включая самоизоляцию, личное присутствие физических лиц при осуществлении банковских операций и оказании им других финансовых услуг становится нежелательным, так как повышает угрозу заражения.

FATF призывает страны активнее использовать возможности цифровой идентификации личности для содействия финансовым транзакциям и контроля за рисками отмывания преступных денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) во время кризиса на основе недавно разработанного ею руководства. Использование этого подхода гарантирует повышенную безопасность, конфиденциальность и удобство удаленной идентификации лиц как на этапе их регистрации, так и в ходе проведения последующих транзакций.

Стандарты FATF предусматривают возможность финансовых учреждений и других представителей частного сектора принимать упрощенные меры надлежащей проверки контрагентов при установлении более низких рисков отмывания преступных денег и финансирования терроризма.

Этот подход может помочь подотчетным организациям адаптироваться к текущей непростой ситуации. Группа также призывает страны и поставщиков финансовых услуг изучить вопрос о применении упрощенных мер по предоставлению государством помощи и льгот в условиях пандемии.

Глобальная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения подчеркнула важность работы благотворительных и некоммерческих организаций (НКО) по борьбе с COVID-19 и его последствиями.

FATF давно признает роль НКО в предоставлении благотворительных услуг по всему миру, а также трудности в оказании соответствующей помощи нуждающимся. На протяжении многих лет она тесно сотрудничает с НКО в целях совершенствования стандартов, обеспечивая гибкость, законность, прозрачность и бесперебойность работы по сбору и распределению благотворительности и пожертвований.

Рекомендации FATF не требуют присвоения высокого уровня риска всем НКО, или полной остановки финансовых операций с юрисдикциями повышенного риска. Основной задачей стандартов является гарантия проведения транзакций по "чистым" и прозрачным каналам в целях поступления средств законному получателю, а риск-ориентированного подхода - обеспечение бесперебойной и добросовестной работы НКО.

В этой связи FATF призывает страны продолжить взаимодействие с некоммерческими организациями в целях добросовестного оказания столь необходимой помощи нуждающимся.

Регуляторам, надзорным органам, подразделениям финансовой разведки, правоохранительным органам и другим участникам системы ПОД/ФТ рекомендуется предоставлять поддержку и помощь частному сектору в целях обеспечения корректного применения национального законодательства в области ПОД/ФТ в кризисный период.

Подобное взаимодействие обеспечит поддержку финансовым учреждениям и коммерческим предприятиям, продемонстрировав понимание властями проблем и рисков, связанных с текущей ситуацией, и поспособствует выработке совместного вектора дальнейших действий.

В этой связи особенно полезны механизмы, с помощью которых пострадавшие, финансовые учреждения и коммерческие предприятия могут сообщать о мошенничестве, связанном с COVID-19, отмечает FATF.