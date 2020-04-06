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Дальнее зарубежье 06.04.2020 14:33

Число летальных исходов вследствие COVID-19 снижается в Испании четвертый день подряд

В Испании за сутки зафиксировано 637 летальных исходов вследствие заражений коронавирусом COVID-19, информирует в понедельник министерство здравоохранения страны.

В министерстве уточнили, что это самый низкий показатель смертности с 24 марта, отметив, что снижение наблюдается уже четвертый день подряд.

По данным министерства, всего в Испании насчитывается более 135 тыс. заразившихся, из них скончались более 13 тыс., госпитализированы почти 60 тыс., около 40 тыс. выздоровели.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]